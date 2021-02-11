Главный тренер «Аякса» заявил, что Промес хочет уйти в «Спартак»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг заявил, что нападающий команды Квинси Промес хочет уйти в «Спартак».

«Квинси все еще находится в ротации «Аякса», но он хочет уйти в «Спартак». По этой причине мы не стали включать его в заявку на матч против ПСВ. Если он не уйдет, то останется частью команды, мы рады работать с ним. У меня пока нет точной информации по поводу статуса его перехода в «Спартак» — цитирует AD тен Хага.

Промес выступал за красно-белых с 2014-го по 2018 год. Вместе с клубом он становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017. В текущем сезоне форвард провел 25 матчей за «Аякс», забил 6 голов и сделал одну результативную передачу.

8 февраля «СЭ» стало известно, что «Спартак» предложил «Аяксу» три варианта сделки по переходу Промеса в московский клуб в связи с уголовным преследованием футболиста на родине.