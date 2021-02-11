Главный тренер «Ривер Плейта» рассказал о ходе переговоров по трансферу Дриусси

Главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо подтвердил, что клуб ведет переговоры об аренде нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси.

«Сейчас все зависит от российской стороны. Не могу сказать пока ничего конкретного. Но определенные договоренности уже есть. Не скрываю, что постоянно общаюсь с Себастьяном», — приводит слова тренера Ole.

Ранее в СМИ появилась информация, что Дриусси ведет переговоры с сине-бело-голубыми о продлении контракта, чтобы потом йти в аренду в «Ривер Плейт».

В текущем сезоне 25-летний аргентинец провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Добавим, что Дриусси является воспитанником «Ривер Плейт». Он выступал за команду с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «Зенит».