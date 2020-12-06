Спортдиректор «Тамбова»: «У нас остается вариант с переездом в Саранск»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал «СЭ», возможен ли переезд клуба в другой город.

— У нас остается вариант с переездом в Саранск, если мы не снимемся с чемпионата, — сказал Худяков. — Нужно какое-то решение по нам со стороны главы региона, потому что пока все идет к тому, что мы реально можем сняться.

«Тамбов» оказался в тяжелой финансовой ситуации из-за прекращения финансирования со стороны области. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 12 очками.

(Сергей Федоров)