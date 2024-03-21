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21 марта, 13:02

Спортдиректор «Оренбурга»: «Если Адамов останется, то поменяем розовый цвет формы на зеленый»

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на слова защитника команды Арсена Адамова о розовой форме клуба.

Российский футболист принадлежит «Зениту» и выступает за оренбуржцев на правах аренды.

«Арсену не нравится наш розовый комплект формы? Нормальный цвет, мужской, ха-ха! Тем более мы в ней не так часто играли. Если Арсен останется, то, блин, придется поменять розовый на зеленый, сделаем форму в цвет флага Чечни», — приводит слова Андреева Sport24.

В текущем сезоне 24-летний Адамов сыграл 18 матчей, в которых отдал 2 голевые передачи. Аренда футболиста рассчитана до конца июня 2024 года.

После 20 туров чемпионата России «Оренбург» занимает 14-е место, набрав 19 очков.

Источник: Sport24
Арсен Адамов
Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
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