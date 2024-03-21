Сафонов считает, что бессмысленно переходить в другой российский клуб

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о будущем. Футболист отметил, что он не видит смысла переходить в другой российский клуб.

«Я не вижу смысла уходить из «Краснодара» – это мой дом, место, где я вырос. Не вижу смысла менять клуб в России, потому что российский футбол – это «Краснодар». Для меня это так на данный момент. Не вижу других вариантов.

Любое хорошее предложение из Европы должно рассматриваться. Если будут предложения, будем думать по мере их поступления», – цитирует Сафонова «РБ Спорт».

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 20 играх. «Зенит» располагается на первой строчке с 40 баллами.