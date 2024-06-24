Sport24: Сильяновым интересуются «Спартак» и еще два топ-клуба РПЛ
Защитник «Локомотива» Александр Сильянов попал в сферу интересов трех топ-клубов РПЛ, сообщает Sport24.
Как отмечает источник, речь идет о «Спартаке», «Динамо» и «Краснодаре».
Сильянов находится в системе «Локомотива» с 2019 года. Контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до лета 2026-го. В минувшем сезоне 23-летний защитник сыграл 27 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.
По итогам сезона-2023/24 «Краснодар» завоевал серебряные медали чемпионата России, «Динамо» заняло третье место, а «Спартак» финишировал на пятой позиции.
Источник: Sport24
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