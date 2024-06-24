Глушенков будет зарабатывать в «Зените» 1,4 миллиона долларов в год

Стала известна зарплата нападающего Максима Глушенкова, который перешел из «Локомотива» в «Зенит».

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с условиями сделки, сумма трансфера футболиста составила около 600 миллионов рублей, а зарабатывать в «Зените» игрок будет порядка 1,4 миллиона долларов за сезон.

20 июня сообщалось, что 24-летний Глушенков подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1».

С января 2023 года Глушенков выступал за «Локомотив». В минувшем сезоне он провел за железнодорожников 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 голевую передачу.