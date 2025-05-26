Андрей Мостовой: «Мы свое возьмем»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал итоги сезона РПЛ.

«Мы свое возьмем, с окончанием непростого сезона, всех обнял», — написал футболист в социальной сети.

В этом сезоне на счету 27-летнего хавбека 36 матчей во всех турнирах, в которых он забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Петербуржцы финишировали на втором месте в турнирной таблице с 66 очками. На первом месте расположился «Краснодар» (67 очков) и впервый в истории выиграл чемпионат России. Тройку замкнул ЦСКА с 59 очками.