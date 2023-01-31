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Суд взыскал с Газизова 92 миллиона рублей в пользу «Спартака»

Мария Гусева
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Шамиль Газизов.
Фото Федор Успенский, Canon EOS 1DХ Mark II, «СЭ»

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск московского клуба и взыскал с бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова 92 миллиона рублей.

«Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск футбольного клуба «Спартак», взыскав с Шамиля Газизова 92 миллиона рублей», — цитирует ТАСС Завьялову.

Иск «Спартака» к Газизову о возвращении 88 миллионов рублей был зарегистрирован Октябрьским судом Уфы 10 августа. По словам юриста «Спартака» Елены Чачуа, Газизов незаконно выплатил эту сумму самому себе в период работы в клубе.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год он работал на аналогичной должности в «Уфе». В марте 2021 года Газизов вернулся к работе генеральным директором в уфимском клубе.

Источник: ТАСС

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Основные источники исследования

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23%

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П1

19%

2.07
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

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Монпелье
ПСЖ

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32%

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Ф2(-1.5)

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ФК Спартак (Москва)
Шамиль Газизов
17
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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