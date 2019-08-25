«Спасибо, Тил!» Зобнин — о победе «Спартака» над «Крыльями Советов»
25 августа 2019, 23:25
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после победы над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 7-го тура чемпионата России опубликовал фото в своем Instagram. Победный гол в этой встреча забил хавбек Гус Тил.
21-летний голландец отличился на второй компенсированной минуте игры.
«С победой! Гус Тил, спасибо!» — подписал фото Зобнин.
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