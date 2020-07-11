На 35-й минуте матча 28-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» форвард Эсекиэль Понсе столкнулся с вратарем хозяев Николаем Заболотным. В социальных сетях активно обсуждается данный эпизод.

Многие болельщики уверены, что в моменте с Понсе и Заболотным главный арбитр Сергей Иванов должен был назначить пенальти в ворота «Сочи».

«Спасибо, что не удалили Понсе за атаку на вратаря!!!», — написано в Twitter Спартак коммерческий.

«Что такое, не везет с судейством. Вот да (о том, что надо было назначить пенальти в ворота сочинцев — прим. «СЭ»)», — написал в своем Telegram-канале журналист Василий Конов.

«Вася, какой пенальти? Вратарь в мяч играл, поверь лучшему в стране футбольному обозревателю», — отреагировал телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Спартаку» пенальти не дают принципиально, я смотрю", — опубликовал такой пост комментатор Кирилл Дементьев.

«Пусть без пенальти попробуют. С пенальти каждый может», — ответил Дементьеву бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус.

«Снова не дают чистейший пенальти», — написал в Twitter Руслан Ильясов.

«Пенальти 100%», — оставил комментарий Vladimir.