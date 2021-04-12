Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартаку» может грозить снятие трех очков за оскорбление Гильерме болельщиками

20:41
11 апреля. Москва. «Локомотив» — «Спартак» — 2:0. Гильерме. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 11 апреля. Москва. «Локомотив» — «Спартак» — 2:0. Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11 апреля. Москва. «Локомотив» — «Спартак» — 2:0. Гильерме. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

«Спартак» могут наказать снятием трех очков за поведение болельщиков в отношении голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме, сообщают «РИА Новости» 12 апреля.

Согласно статье 121 части 2 дисциплинарного регламента РФС, «в случае оскорбления зрителями какого-либо лица по поводу расовой принадлежности, цвета кожи, языка, религии или происхождения — виновный клуб наказывается штрафом от 100 тысяч до 500 тысяч рублей и/или запретом на допуск зрителей в секторы стадиона от одного до трех матчей и/или проведением без зрителей от одного до трех матчей и/или снятием трех очков».

Матч 25-го тура Тинькофф-РПЛ «Локомотив» — «Спартак» прошел вчера, 11 апреля, и завершился победой «железнодорожников» со счетом 2:0.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вызвал представителей «Спартака», «Локомотива», и Гильерме на заседание, которое состоится 13 апреля.

Ранее представитель «Спартака» заявил, что клуб готов предоставить видео с оскорбительными жестами Гильерме в адрес болельщиков.

«Локомотив» набрал 46 очков и занимает третье место в чемпионате России, отставая от идущего вторым «Спартака» на одно очко.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210412/gilerme-1727927687.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3079
Все опросы
Судейство повлияло на результат матча «Локомотив» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры