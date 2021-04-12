Депутат Госдумы, болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Спартаком» в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ (2:0).

«Матч был одним из самых интересных после зимней паузы. Обе команды традиционно претендуют на самые высокие места. Вопросы по судейству? Достаточно пролистать историю этого чемпионата, и мы увидим, что у «Спартака» постоянно есть вопросы по судейству. Они даже угрожали сняться с чемпионата, потому что якобы их засудили. Может быть, стоит уже обратить внимание на себя? Решения на поле принимает арбитр. Судьи ошибаются во всем мире, у нас есть система ВАР, которая позволяет исправить ошибки арбитров. Я, например, считаю, что в конце второго тайма защитник «Спартака» снес Крыховяка, который уже даже не владел мячом — это тоже пенальти. На это никто не обратил внимание. Но на поле есть судья и вопросов тут быть не может», — сказал Лебедев «СЭ».

(Владимир Пушкарев)