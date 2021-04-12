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Депутат Лебедев — о «Спартаке»: «Они постоянно чем-то недовольны. Может, стоит обратить внимание на себя?»

17:07
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Депутат Госдумы, болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Спартаком» в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ (2:0).

11&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Айртон нарушает правила в&nbsp;конце первого тайма.Судья правильно не назначил три пенальти в пользу «Спартака». Ждем видео от красно-белых

«Матч был одним из самых интересных после зимней паузы. Обе команды традиционно претендуют на самые высокие места. Вопросы по судейству? Достаточно пролистать историю этого чемпионата, и мы увидим, что у «Спартака» постоянно есть вопросы по судейству. Они даже угрожали сняться с чемпионата, потому что якобы их засудили. Может быть, стоит уже обратить внимание на себя? Решения на поле принимает арбитр. Судьи ошибаются во всем мире, у нас есть система ВАР, которая позволяет исправить ошибки арбитров. Я, например, считаю, что в конце второго тайма защитник «Спартака» снес Крыховяка, который уже даже не владел мячом — это тоже пенальти. На это никто не обратил внимание. Но на поле есть судья и вопросов тут быть не может», — сказал Лебедев «СЭ».

(Владимир Пушкарев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры