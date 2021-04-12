ЦСКА — «Ротор»: составы команд на матч 25-го тура
17:42
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ротора» на заключительный матч 25-го тура Тинькофф РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев — Фернандес, Дивеев, Карпов, Щенников — Сигурдссон, Марадишвили, Обляков, Влашич, Эджуке — Рондон.
Запасные: Помазун, Васин, Ахметов, Чалов, Дзагоев, Яковлев, Тикнизян, Шкурин.
«Ротор»: Чондрич — Кверквелия, Степанов, Гогуа — Алейник, Песегов, Макаров, Жигулев, Давиташвили — Понсе, Фламарион.
Запасные: Обухов, Байрыев, Вершков, Кипиани, Серченков, Маевский, Медведь, Арабидзе, Муллин.
«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию матча в Москве.
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