«Спартак» — «Зенит»: арбитр Иванов не назначил пенальти после падения Мартинса

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс упал в чужой штрафной площади после столкновения с игроком «Зенита» Густаво Мантуаном в матче 21-го тура РПЛ.

Инцидент произошел на 35-й минуте встречи. После падения Мартинс остался лежать на поле и держался за ногу в районе голени. Главный арбитр Сергей Иванов после вмешательства ВАР объявил решение не назначать пенальти в ворота сине-бело-голубых.

Игра команд проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».