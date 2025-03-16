Карпин приехал на матч «Спартака» и «Зенита»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прибыл на матч 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Игра команд проходит на «Лукойл Арене» в Москве. Перед началом матча символический удар по мячу нанес президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».

Карпин выступал за красно-белых с 1990 по 1991 год, а также с 1992-го по 1994-й. Позднее, в 2009-2012 и 2012-2014 годах, он занимал пост главного тренера московской команды.