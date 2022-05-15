«Спартак» — «Зенит»: Соболев и Ваноли получили желтые карточки после гола за споры с судьей

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли и форвард красно-белых Александр Соболев получили желтые карточки за споры с судьей во время матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

На 49-й минуте Соболев забил гол в ворота соперника, после чего главный арбитр встречи Павел Кукуян отправился смотреть видеоповтор эпизода из-за предположения ВАР о возможном нарушении со стороны «Спартака» во время результативной атаки.

Соболев и Ваноли вступили в спор с судьей, за что получили по желтой карточке.

После просмотра повтора Кукуян решил, что гол был забит по правилам.