«Спартак» загадал кроссворд про ЦСКА
Пресс-служба «Спартака» опубликовала шуточный кроссворд, посвященный ЦСКА.
Красно-белые загадали три вопроса о дерби и событиях, происходящих вокруг клуба:
«1. У кого плохи дела?
2. «Псевдожурналист и недоброжелатель»
3. Количество ударов в створ ворот Максименко в дерби", — говорится в публикации «Спартака».
Пятничная забава для пытливых умов ? pic.twitter.com/PMcvyAYzbU— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 30, 2021
ЦСКА проиграл «Спартаку» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 0:1. После встречи красно-белые обратились к армейцам в официальном Twitter с фразой: «Привет, конюшня. Ну, как твои дела?».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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