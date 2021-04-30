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«Спартак» загадал кроссворд про ЦСКА

19:14
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Пресс-служба «Спартака» опубликовала шуточный кроссворд, посвященный ЦСКА.

Красно-белые загадали три вопроса о дерби и событиях, происходящих вокруг клуба:

«1. У кого плохи дела?

2. «Псевдожурналист и недоброжелатель»

3. Количество ударов в створ ворот Максименко в дерби", — говорится в публикации «Спартака».

ЦСКА проиграл «Спартаку» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 0:1. После встречи красно-белые обратились к армейцам в официальном Twitter с фразой: «Привет, конюшня. Ну, как твои дела?».

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