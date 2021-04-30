Эльвира Тодуа рассказала, как футболист ЦСКА напился на банкете у женской команды
Вратарь и капитан женской команды ЦСКА Эльвира Тодуа рассказала, как 18-летний защитник московских армейцев Вадим Карпов напился на банкете.
«У нас такой график, что даже нет времени напиться. Но когда есть повод и тренер говорит, что можно, то, конечно: гуляй, рванина! О том, как гуляют девчонки, спросите у Набабкина. Он вам расскажет.
У нас был чемпионский банкет, на который пригласили и ребят. Вадим Карпов меня убьет, конечно, но я расскажу. Вадима Карпова через час выносили вперед ногами в бессознательном состоянии. Вот так мы гуляем. Да простит меня Вадим", — сказала Тодуа на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.
В текущем сезоне 18-летний Карпов провел за ЦСКА 12 матчей и забил один гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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