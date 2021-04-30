Эльвира Тодуа рассказала, как футболист ЦСКА напился на банкете у женской команды

Вратарь и капитан женской команды ЦСКА Эльвира Тодуа рассказала, как 18-летний защитник московских армейцев Вадим Карпов напился на банкете.

«У нас такой график, что даже нет времени напиться. Но когда есть повод и тренер говорит, что можно, то, конечно: гуляй, рванина! О том, как гуляют девчонки, спросите у Набабкина. Он вам расскажет.

У нас был чемпионский банкет, на который пригласили и ребят. Вадим Карпов меня убьет, конечно, но я расскажу. Вадима Карпова через час выносили вперед ногами в бессознательном состоянии. Вот так мы гуляем. Да простит меня Вадим", — сказала Тодуа на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

В текущем сезоне 18-летний Карпов провел за ЦСКА 12 матчей и забил один гол.