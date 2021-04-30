Сычев поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Локомотив» в РПЛ
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев поделился мнением о предстоящем матче 28-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» - «Локомотив».
«Думаю, «Локомотив» вполне способен отсрочить «Зениту» праздник. Команда сейчас на ходу. Пускай она играет на выезде, но ей по силам добиться успеха в Питере. Для интриги это будет идеальный расклад. Однако, наверняка, футболисты «Зенита» думают по-другому, так что посмотрим. Что касается гонки со «Спартаком» за второе место, то тут «Локомотив» пока фаворит», - приводит слова Сычева «Известия».
Матч «Зенит» - «Локомотив» состоится 2 мая в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1158891/aleksei-fomin/ostanovit-na-khodu-sumeet-li-lokomotiv-otsrochit-triumf-zenita
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