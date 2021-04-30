Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Сычев поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Локомотив» в РПЛ

19:28
Теги:

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев поделился мнением о предстоящем матче 28-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» - «Локомотив».

«Думаю, «Локомотив» вполне способен отсрочить «Зениту» праздник. Команда сейчас на ходу. Пускай она играет на выезде, но ей по силам добиться успеха в Питере. Для интриги это будет идеальный расклад. Однако, наверняка, футболисты «Зенита» думают по-другому, так что посмотрим. Что касается гонки со «Спартаком» за второе место, то тут «Локомотив» пока фаворит», - приводит слова Сычева «Известия».

Матч «Зенит» - «Локомотив» состоится 2 мая в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Зенит - Локомотив

 

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1158891/aleksei-fomin/ostanovit-na-khodu-sumeet-li-lokomotiv-otsrochit-triumf-zenita

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Магнитка» без сожаления расторгла контракт с символом клуба. Он играл в НХЛ и сборной, но в последние годы резко сдал
Ковальчук покинул «Авангард»
Арзамасова и Авербух ждут ребенка: «папина дочка» скоро станет мамой
Ковальчук может перейти в «Спартак»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры