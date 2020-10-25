«Спартак» вышел на тренировку после победы над «Краснодаром»
11:22
«Спартак» после победы над «Краснодаром» (3:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ начал подготовку к следующей игре, сообщает клубная пресс-служба.
«Московское время 11:02, и все помнят ночное: «Ребят, поехали, завтра тренировка!», — подписан пост в Twitter.
В 13-м туре красно-белые сыграют против «Ростова». Матч состоится в субботу, 31 октября. Начало — в 16.30 (мск).
На данный момент «Спартак» находится на первом месте в турнирной таблице с 27 очками.
Московское время 11:02 и все помнят ночное: «Ребят, поехали, завтра тренировка!» ? pic.twitter.com/PhK3cvGU88— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 25, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи