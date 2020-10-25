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«Спартак» вышел на тренировку после победы над «Краснодаром»

11:22
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«Спартак» после победы над «Краснодаром» (3:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ начал подготовку к следующей игре, сообщает клубная пресс-служба.

«Московское время 11:02, и все помнят ночное: «Ребят, поехали, завтра тренировка!», — подписан пост в Twitter.

В 13-м туре красно-белые сыграют против «Ростова». Матч состоится в субботу, 31 октября. Начало — в 16.30 (мск).

На данный момент «Спартак» находится на первом месте в турнирной таблице с 27 очками.

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