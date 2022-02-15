«Спартак» вылетел в Турцию на заключительный зимний сбор

«Спартак» отправился на заключительный зимний сбор, который команда проведет в Турции.

Сегодня футболисты вылетели в Анталью, где будут находиться до 19 февраля.

В Турции «Спартак» проведет два товарищеских матча: против «Нефтехимика» (18 февраля) и карагандинского «Шахтера» (19 февраля). По решению тренерского штаба обе встречи не будут транслироваться в открытом доступе.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 23 очками в 18 матчах. Первую игру после зимней паузы красно-белые проведут 26 февраля на своем поле против ЦСКА.