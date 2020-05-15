«Спартак» выкупил права на Соболева у «Крыльев». Форвард будет получать от 1,8 миллиона евро в год

«Спартак» воспользовался опцией выкупа у «Крыльев Советов» форварда Александра Соболева, которая была прописана в арендном соглашении. 23-летний нападающий перешел в столичный клуб прошлой зимой. По соглашению, красно-белые после аренды за 500 тысяч евро могли приобрести футболиста, выплатив самарцам 4,5 миллиона евро.

По данным «СЭ», оформление сделки находится в финальной стадии, вопрос между клубами уже решен. При этом личный контракт Соболева с москвичами будет рассчитан на 4 года, а зарплата составит 1,8 миллиона евро в год без учета бонусов для достижения.

В весенней части сезона Соболев провел за «Спартак» 4 матча в РПЛ и Кубке страны, сделав 2 голевые передачи. В первой части чемпионата Александр сыграл за «Крылья» 18 встреч, забив 10 мячей. (Вячеслав Короткин)