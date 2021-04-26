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Пономарев — об оскорбительном твите «Спартака» в адрес ЦСКА: «Обалдели совсем! Что за наглость?»

11:34
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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев не оценил твит «Спартака» с оскорблениями в адрес красно-синих после победы над армейцами (1:0) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ. В твиттере красно-белых появилась публикация: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»

&laquo;Спартак&raquo; и&nbsp;ЦСКА продолжили дерби в&nbsp;социальных сетях.Дерби продолжилось в соцсетях. «Спартак» назвал ЦСКА конюшней, армейцы обиделись и вспомнили башкирский мед

«Это оскорбление! Почему они нас называют конюшней? С какой стати? Обалдели совсем! Что за наглость? Нельзя такие вещи говорить! Безобразие! Тут должна вмешаться комиссия по этике», — сказал Пономарев «СЭ»

Напомним, после матча красно-белые написали в Twitter: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»

Кроме того, было опубликовано фото перформанса болельщиков перед матчем. Фанаты на большом полотне изобразили главного тренера Доменико Тедеско в образе охотника, который убивает лошадей.

«Идеальное описание матча», — написали в Twitter «Спартака».

«SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику или башкирский мёд так в голову ударил?» — ответил ЦСКА в Twitter.

(Владислав Флегонтов)

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