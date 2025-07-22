«Крылья Советов» — «Пари НН»: дата и время начала матча РПЛ

«Крылья Советов» и «Пари Нижний Новгород» встретятся в матче 2-го тура российской премьер-лиги в пятницу, 25 июля. Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Крылья Советов» — «Пари Нижний Новгород» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

25 июля 2025, 19:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В чемпионате России сезона-2024/25 команды обыграли друг друга по одному разу. «Крылья Советов» финишировали на 10-й строчке турнирной таблицы, а «Пари НН» — на 13-й.