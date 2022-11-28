Полузащитник «Урала» Гаджимурадов может перейдет в «Торпедо» на правах аренды

Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов, с большой долей вероятности, перейдет в «Торпедо» на правах аренды, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 24-летний футболист выставлен на трансфер и может продолжить карьеру в московской команде. Остальные предложения по игроку поступают от клубом первой лиги.

Гаджимурадов выступает за «Урал» с января 2021 года. В текущем сезон полузащитник провел на поле 13 матче во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с «Уралом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.