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«Спартак» в Казани приготовил замену Маслова на Гапонова. Но защитник удалился раньше

17:52
За этот фол Павел Маслов получил второе предупреждение. Фото Матч ТВ
За этот фол Павел Маслов получил второе предупреждение. Фото Матч ТВ
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Защитник «Спартака» Павел Маслов был удален в матче 8-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина». Он получил два предупреждения по ходу встречи. Причем оба раза Маслов фолил на Хвиче Кварацхелии.

Отметим, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско был готов выпустить на замену защитника Илью Гапонова. Он мог заменить как раз Маслова, который «висел» на желтой, но не успел появиться на поле, так как Маслов снова сфолил.

Рубин — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи




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