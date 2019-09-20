«Спартак» уступил «Уфе» и опустился на седьмое место. Кононов проиграл четвертый матч подряд

«Спартак» проиграл «Уфе» в матче 10-го тура российской премьер лиги — 0:1. Единственный гол в этой встрече срезал в свои ворота Николай Рассказов.

Чемпионат России. Премьер-лига

10-й тур

«Уфа» — «Спартак» (Москва) — 1:0 (1:0)

Гол: Рассказов, 13 — в свои ворота.



«Уфа»: Беленов, Сухов, Табидзе, Пуцко, Никитин, Круговой, Емельянов (Голубев, 80), Карп, Фомин, Тилль (Вомбергар, 78), Кротов (Бизяк, 65).

«Спартак» (Москва): Максименко, Рассказов, Кутепов, Жиго, Айртон, З.Бакаев, Зобнин, Гулиев (Крал, 58), Тил, Шюррле (Мельгарехо, 81), Понсе (Ларссон, 69).

Предупреждения: Жиго, 16. Тилль, 26. Гулиев, 33. Шюррле, 72. Табидзе, 74. Тил, 79. Кутепов, 86.

Судьи: Сухой (Люберцы). Милюченко (Санкт-Петербург), Воронцов (Ярославль).

20 сентября. Уфа. Стадион «Нефтяник».

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