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«Спартак» — «Тамбов»: Жиго забил четвертый гол хозяев

18:20
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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго отметился голом в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

Француз отличился на 87-й минуте встречи и сделал счет 4:1.

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