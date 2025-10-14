Голы Солари, Барко и Зорина принесли «Спартаку» победу над второй командой

«Спартак» победил вторую команду в товарищеском матче — 3:2.

Игра прошла на базе московского клуба в закрытом режиме в формате «два тайма по 30 минут».

За основную команду красно-белых голы забили Пабло Солари, Эсекьель Барко и Даниил Зорин. У «Спартака-2» отличились Вадим Цыганков и Александр Добродицкий.

После 11 туров чемпионата России «Спартак» с 18 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Следующий матч в РПЛ команда проведет дома 18 октября против «Ростова».