Мостовой рассказал, как от его имени вымогали 10 тысяч евро: «Случилась маленькая попа»
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал «СЭ» о взломе его аккаунта в Telegram.
«У меня второй раз это уже произошло. В первый я вовремя успел нажать на какие-то кнопки, чтобы меня до конца не взломали. А сейчас был не в Москве, не обратил внимания. Был на каком-то мероприятии. День-два... А там, оказывается, нужно было все быстро сделать, как в первый раз. Но я не мог... На следующий день ехал в Москву, начали звонить друзья, что от моего имени приходят разные чертовские сообщения: «Переведи это, помоги там». Просили деньги, криптовалюту какую-то. Один просит 10 тысяч евро срочно, другой — криптовалютой заниматься. Хорошо, что друзья не поддались. Я за всю жизнь ни у кого, тьфу-тьфу-тьфу, в долг не просил. Хотя всем всю жизнь давал в долг и даю. По приезде в Москву мне сразу сказали, что взломали, теперь, можно сказать, случилась маленькая попа. Попробовали восстановить, в конечном итоге успешно. Канал это не затронуло, потому что его веду с другого аккаунта», — сказал Мостовой «СЭ».
Мостовой — двукратный чемпион СССР в составе «Спартака». Также он выступал за «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0