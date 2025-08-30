«Спартак» — «Сочи»: за пенальти на Барко нужно благодарить Мажича
На 15-й минуте матча 7-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» судья Иван Абросимов, занимавший хорошую позицию, самостоятельно назначил пенальти в пользу красно-белых.
Рефери оценил действия Кирилла Кравцова как нарушение правил. Тот своей левой ногой сзади угодил Эсекьелю Барко в правую. Спартаковец упал в такт и схватился как раз за ту часть ноги, где произошел контакт.
Видеоассистенты Владимир Москалев и Егор Егоров в действия судьи не вмешались. И не могли вмешаться — после того, как глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич поддержал решение судейской бригады Юрия Карпова, работавшей на игре 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Локомотив» — «Акрон» (2:0), назначить на 70-й минуте пенальти в ворота гостей.
В той игре после вмешательства видеоассистентов Евгения Буланова и Павла Кукуяна и просмотра повторов на мониторе судья объявил об изменении первоначального решения и назначении пенальти в пользу железнодорожников. Рефери, по его словам, квалифицировал действия тольяттинца как подножку.
В том моменте Родриго Эшковал и Дмитрий Воробьев смотрели на летящий к ним мяч. И произошел случайный контакт в ногах, после чего футболист «Локомотива» показал, что ему больно, и упал на газон. Никакого удара со стороны игрока «Акрона» не было, возможно, он только слегка угодил своей бутсой в левую боковую часть бутсы соперника.
Но у Мажича иная оценка действий бригады. И если в том эпизоде, по его мнению, это основания для пенальти, то в Тушине в матче «Спартак» — «Сочи» — тем более.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
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2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
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5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
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7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
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|
Педро
Зенит
|4
|
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Маркиньос
Спартак
|4
|
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1