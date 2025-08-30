«Спартак» — «Сочи»: за пенальти на Барко нужно благодарить Мажича

На 15-й минуте матча 7-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» судья Иван Абросимов, занимавший хорошую позицию, самостоятельно назначил пенальти в пользу красно-белых.

Рефери оценил действия Кирилла Кравцова как нарушение правил. Тот своей левой ногой сзади угодил Эсекьелю Барко в правую. Спартаковец упал в такт и схватился как раз за ту часть ноги, где произошел контакт.

Видеоассистенты Владимир Москалев и Егор Егоров в действия судьи не вмешались. И не могли вмешаться — после того, как глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич поддержал решение судейской бригады Юрия Карпова, работавшей на игре 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Локомотив» — «Акрон» (2:0), назначить на 70-й минуте пенальти в ворота гостей.

В той игре после вмешательства видеоассистентов Евгения Буланова и Павла Кукуяна и просмотра повторов на мониторе судья объявил об изменении первоначального решения и назначении пенальти в пользу железнодорожников. Рефери, по его словам, квалифицировал действия тольяттинца как подножку.

В том моменте Родриго Эшковал и Дмитрий Воробьев смотрели на летящий к ним мяч. И произошел случайный контакт в ногах, после чего футболист «Локомотива» показал, что ему больно, и упал на газон. Никакого удара со стороны игрока «Акрона» не было, возможно, он только слегка угодил своей бутсой в левую боковую часть бутсы соперника.

Но у Мажича иная оценка действий бригады. И если в том эпизоде, по его мнению, это основания для пенальти, то в Тушине в матче «Спартак» — «Сочи» — тем более.