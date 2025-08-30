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Судейство

«Спартак» — «Сочи»: за пенальти на Барко нужно благодарить Мажича

Александр Бобров
Шеф-редактор
Главный арбитр матча «Спартак» — «Сочи» Иван Абросимов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На 15-й минуте матча 7-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» судья Иван Абросимов, занимавший хорошую позицию, самостоятельно назначил пенальти в пользу красно-белых.

Рефери оценил действия Кирилла Кравцова как нарушение правил. Тот своей левой ногой сзади угодил Эсекьелю Барко в правую. Спартаковец упал в такт и схватился как раз за ту часть ноги, где произошел контакт.

Видеоассистенты Владимир Москалев и Егор Егоров в действия судьи не вмешались. И не могли вмешаться — после того, как глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич поддержал решение судейской бригады Юрия Карпова, работавшей на игре 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Локомотив» — «Акрон» (2:0), назначить на 70-й минуте пенальти в ворота гостей.

В той игре после вмешательства видеоассистентов Евгения Буланова и Павла Кукуяна и просмотра повторов на мониторе судья объявил об изменении первоначального решения и назначении пенальти в пользу железнодорожников. Рефери, по его словам, квалифицировал действия тольяттинца как подножку.

В том моменте Родриго Эшковал и Дмитрий Воробьев смотрели на летящий к ним мяч. И произошел случайный контакт в ногах, после чего футболист «Локомотива» показал, что ему больно, и упал на газон. Никакого удара со стороны игрока «Акрона» не было, возможно, он только слегка угодил своей бутсой в левую боковую часть бутсы соперника.

Но у Мажича иная оценка действий бригады. И если в том эпизоде, по его мнению, это основания для пенальти, то в Тушине в матче «Спартак» — «Сочи» — тем более.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;.«Спартак» — «Сочи»: Васильев сравнял счет. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
30 августа 2025, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:1
Сочи
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
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Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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