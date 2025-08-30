«Ростов» — «Ахмат»: стали известны стартовые составы

«Ростов» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ. Игра начнется в 20.45 мск.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Семенчук, Вахания, Миронов, Мохеби, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Сулейманов.

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Гандри, Заре, Сидоров, Келиано, Ибишев, Исмаэл, Садулаев, Мелкадзе, Самородов.