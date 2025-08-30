«Если бы не любовь к деньгам, стал бы великим тренером». Мнение о Бышовце

Бывший видеооператор сборных СССР и России Евгений Маликов в интервью «СЭ» поделился мнением о тренере Анатолии Бышовце.

— С Бышовцем вы поработали?

— Да. Кстати, Бышовец очень во многом походил на Лобановского!

— Надеюсь, Анатолия Федоровича удар не хватит от такого заявления.

— Я часто ловил себя на этой мысли. Если б не деньги, которые Бышовец любил больше всего на свете, он стал бы великим тренером. Его сгубила эта природная черта. В начале девяностых Бышовец был копией Лобановского, даже в мелочах! Ранним утром, перед общим подъемом, тренеры и обслуга выходили на поле. Гоняли в дыр-дыр. Что у Лобановского это было, что у Быша. Начать могли в 6 утра.

— Самый памятный выезд с Анатолием Федоровичем?

— Начало девяностых, сбор в Италии. Как раз перед матчем с итальянцами. Кстати, здорово в итоге сыграли.

— 0:0, но могли выиграть. Протасов с центра поля один на один убегал.

— Повезли нашу команду на завод, где готовят амаретто. Мы держались вчетвером — я, Серега Хусаинов, Канчельскис и тренер вратарей. Загрузили в подарок море бутылок. Бышовец не требовал, чтоб ребята выпивку сдавали. Думаю, Лобановский тоже не потребовал бы. А вот Бесков — запросто. Мы втроем каждый вечер одну-две бутылки амаретто убирали. Наутро выходили, в футбол играли с Бышом. Я тогда понял, что выпить могу много. Хоть ликера, хоть коньяка. Просто не люблю. Вот сейчас живу один — даже жалею, что не пью. Скучно!

— А выпьешь — и веселее?

— Наверное...

— Мне иногда кажется, зря Бышовца так не любят. Человек тонкий, думающий.

— Знаете, почему Быша ненавидела вся Украина? Потому что сбежал оттуда из-за Чернобыля. Раз — и нырнул в олимпийскую сборную. Переехал в Москву.