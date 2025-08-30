«Если бы не любовь к деньгам, стал бы великим тренером». Мнение о Бышовце
Бывший видеооператор сборных СССР и России Евгений Маликов в интервью «СЭ» поделился мнением о тренере Анатолии Бышовце.
— С Бышовцем вы поработали?
— Да. Кстати, Бышовец очень во многом походил на Лобановского!
— Надеюсь, Анатолия Федоровича удар не хватит от такого заявления.
— Я часто ловил себя на этой мысли. Если б не деньги, которые Бышовец любил больше всего на свете, он стал бы великим тренером. Его сгубила эта природная черта. В начале девяностых Бышовец был копией Лобановского, даже в мелочах! Ранним утром, перед общим подъемом, тренеры и обслуга выходили на поле. Гоняли в дыр-дыр. Что у Лобановского это было, что у Быша. Начать могли в 6 утра.
— Самый памятный выезд с Анатолием Федоровичем?
— Начало девяностых, сбор в Италии. Как раз перед матчем с итальянцами. Кстати, здорово в итоге сыграли.
— 0:0, но могли выиграть. Протасов с центра поля один на один убегал.
— Повезли нашу команду на завод, где готовят амаретто. Мы держались вчетвером — я, Серега Хусаинов, Канчельскис и тренер вратарей. Загрузили в подарок море бутылок. Бышовец не требовал, чтоб ребята выпивку сдавали. Думаю, Лобановский тоже не потребовал бы. А вот Бесков — запросто. Мы втроем каждый вечер одну-две бутылки амаретто убирали. Наутро выходили, в футбол играли с Бышом. Я тогда понял, что выпить могу много. Хоть ликера, хоть коньяка. Просто не люблю. Вот сейчас живу один — даже жалею, что не пью. Скучно!
— А выпьешь — и веселее?
— Наверное...
— Мне иногда кажется, зря Бышовца так не любят. Человек тонкий, думающий.
— Знаете, почему Быша ненавидела вся Украина? Потому что сбежал оттуда из-за Чернобыля. Раз — и нырнул в олимпийскую сборную. Переехал в Москву.
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
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2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
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3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
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4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
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5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
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6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
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7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
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8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
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9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
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11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
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12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
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13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
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14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
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15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
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16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
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Педро
Зенит
|4
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Маркиньос
Спартак
|4
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1