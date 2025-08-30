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«Если бы не любовь к деньгам, стал бы великим тренером». Мнение о Бышовце

Юрий Голышак
Обозреватель
Анатолий Бышовец.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Бывший видеооператор сборных СССР и России Евгений Маликов в интервью «СЭ» поделился мнением о тренере Анатолии Бышовце.

— С Бышовцем вы поработали?

— Да. Кстати, Бышовец очень во многом походил на Лобановского!

— Надеюсь, Анатолия Федоровича удар не хватит от такого заявления.

— Я часто ловил себя на этой мысли. Если б не деньги, которые Бышовец любил больше всего на свете, он стал бы великим тренером. Его сгубила эта природная черта. В начале девяностых Бышовец был копией Лобановского, даже в мелочах! Ранним утром, перед общим подъемом, тренеры и обслуга выходили на поле. Гоняли в дыр-дыр. Что у Лобановского это было, что у Быша. Начать могли в 6 утра.

— Самый памятный выезд с Анатолием Федоровичем?

— Начало девяностых, сбор в Италии. Как раз перед матчем с итальянцами. Кстати, здорово в итоге сыграли.

— 0:0, но могли выиграть. Протасов с центра поля один на один убегал.

— Повезли нашу команду на завод, где готовят амаретто. Мы держались вчетвером — я, Серега Хусаинов, Канчельскис и тренер вратарей. Загрузили в подарок море бутылок. Бышовец не требовал, чтоб ребята выпивку сдавали. Думаю, Лобановский тоже не потребовал бы. А вот Бесков — запросто. Мы втроем каждый вечер одну-две бутылки амаретто убирали. Наутро выходили, в футбол играли с Бышом. Я тогда понял, что выпить могу много. Хоть ликера, хоть коньяка. Просто не люблю. Вот сейчас живу один — даже жалею, что не пью. Скучно!

— А выпьешь — и веселее?

— Наверное...

— Мне иногда кажется, зря Бышовца так не любят. Человек тонкий, думающий.

— Знаете, почему Быша ненавидела вся Украина? Потому что сбежал оттуда из-за Чернобыля. Раз — и нырнул в олимпийскую сборную. Переехал в Москву.

Видеооператор сборной СССР Евгений Маликов рассказал о&nbsp;звездах футбола 80-х.«Черенкова отцепили от сборной. Но он сам приехал в Новогорск и затаился в гараже!» Все секреты легенд советского футбола

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Анатолий Бышовец
Евгений Маликов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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