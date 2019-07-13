"Спартак" – "Сочи": судья не назначил пенальти в ворота красно-белых?

На 21-й минуте матча 1-го тура чемпионата России "Спартак" – "Сочи" арбитр Владимир Москалев имел основания для назначения пенальти в ворота красно-белых, но вместо этого предложил сочинцам выполнить угловой удар.

Судья не усмотрел нарушения правил в действиях спартаковского защитника Николая Рассказова. Тот сыграл левой ногой в мяч и выбил его за пределы поля, а правой в то же время попал в соперника.

По мнению некоторых экспертов "СЭ", в том моменте Москалеву следовало назначить 11-метровый и вынести предупреждение спартаковцу. (Александр Бобров)​

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