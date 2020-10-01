Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча против «Спартака» в рамках 10-го тура Тинькофф РПЛ.

— Сергей Богданович, впереди матч со «Спартаком», который сами футболисты называют самым важным в чемпионате. Вы согласны с этим?

— Игра принципиальная. Всегда матчи против «Спартака» носят особенный характер, — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака. — Но это такая же игра, и за нее тоже дается три очка. Интереса добавляет то, что обе команды сейчас идут наверху турнирной таблицы. И с точки зрения принципиальности, и с точки зрения турнирного положения эта игра очень интересна.

— Последние две встречи «Зенит» провел с командами, играющими от обороны. Матч со «Спартаком», тем более, выездной будет совсем другим. Вам как тренеру проще готовиться к таким играм?

— Нет такого понятия — «проще» или «легче». Все команды сложные. Естественно, мы должны разбирать игру соперника, но прежде всего отталкиваться от своей игры, чтобы прогрессировать и двигаться вперед.

— Стал ли «Спартак» сильнее по сравнению с прошлым сезоном и в чем главная опасность команды Доменико Тедеско?

— Да, стал сильнее, практически во всех компонентах, я об этом уже говорил. Команда очень серьезная. Прибавили во всем: и в прессинге, и в контроле. Игра команды смотрится сбалансированно и хорошо.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в субботу, 3 октября, начало — в 19.00 (мск).

"Спартак" с 20 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" - первая строчка и 20 баллов.