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Сегодня, 09:30

«Спартак»: Рассказов и Мевля, вероятно, продолжат карьеру в других клубах

Мария Гусева
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Николай Рассказов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитники «Спартака» Николай Рассказов и Миха Мевля могут продолжить карьеру в других клубах, сообщает пресс-служба красно-белых.

Футболисты пропустят первый зимний учебно-тренировочный сбор «Спартака», который пройдет в Дубае (ОАЭ) с 13 по 27 января.

25-летний Рассказов — воспитанник «Спартака». Действующий контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне РПЛ он провел 4 матча.

Мевля перешел в «Спартак» осенью 2022 года в качестве свободного агента. Срок действующего контракта 32-летнего словенца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В сезоне-2022/23 Мевля провел за красно-белых 4 матча в РПЛ и не отметился результативными действиями.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 матчей.

Миха Мевля
Николай Рассказов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
4
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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