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Сегодня, 21:07

«Спартак» с Промесом прибыл на сборы в Дубай, Амарал присоединится к команде позже

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Московский «Спартак» прибыл на зимние сборы в ОАЭ.

Команда в полном составе, за исключением участвующего в Кубке Африки Тео Бонгонды, добралась до Дубая и разместилась в отеле в районе Джебель-Али.

Спортивный директор красно-белых Томаш Амарал присоединится к команде позже. Об этом «СЭ» сообщил руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

«Команда долетела хорошо и в полном составе, ребята заселились в отель и отдыхают. Все в порядке. Томаш Амарал пока находится в Москве, но в ближайшие дни должен присоединиться к команде в Дубае», — сказал Зеленов.

Красно-белые с 23 января начнут зимнюю подготовку к возобновлению сезона, которая продлится непосредственно до матча с «Зенитом», намеченного на 3 марта. Со 2 по 14 февраля команда Гильермо Абаскаля примет участие в Зимнем Кубке РПЛ.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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