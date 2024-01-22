Дзюба заявил, что хотел бы попробовать себя в роли вратаря: «Был бы, как Буффон»
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что хотел бы попробовать себя на позиции вратаря.
На тренировке команды футболист сыграл в воротах против форварда Тимура Сулейманова.
«Если бы я играл в воротах, то был бы, как Буффон. До скольки лет он там играл, до 42? До 45? Ну, до 45 я бы просто не дотянул. Маттеус начинал нападающим, а закончил защитником? Кстати, я центрального защитника спокойно сыграю, у меня был опыт. За «Зенит» играл с кем-то в последние 15 минут матча — и я скажу, я играл великолепно. Я еще нападающего перекинул — вратарь мне дал мяч, я одним касанием подкинул в воздух, а вторым — перекинул. Сергей Богданович (Семак — прим. «СЭ») сказал мне тогда: «Не дурачься!».
Нет ли желания сыграть в воротах в официальном матче? Всегда есть. Я по юношам стоял в 17 лет за дубль в полуфинале и в матче за 3-4 место. К сожалению, в полуфинале проиграли 2:3, но я вытащил два выхода один на один, штрафной потащил хороший. А вот в матче за третье место поднавалюкал на выходе. Но мечтаю выйти в воротах. Чтобы какой-нибудь Кубок был, какая-нибудь 108-110 минута, выйти после удаления, или под пенальти. И попасть на послематчевые пенальти. Было бы весело, потому что, думаю, нападающие меня недооценивают очень сильно. Вообще, в свободное время, когда играю с друзьями, я в воротах стою», — сказал Дзюба в видео, опубликованном на официальном канале «Локомотива».
В сезоне-2023/24 35-летний Дзюба принял участие в 20 матчах «Локомотива», забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5