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Дзюба заявил, что хотел бы попробовать себя в роли вратаря: «Был бы, как Буффон»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Артем Дзюба и Илья Лантратов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что хотел бы попробовать себя на позиции вратаря.

На тренировке команды футболист сыграл в воротах против форварда Тимура Сулейманова.

«Если бы я играл в воротах, то был бы, как Буффон. До скольки лет он там играл, до 42? До 45? Ну, до 45 я бы просто не дотянул. Маттеус начинал нападающим, а закончил защитником? Кстати, я центрального защитника спокойно сыграю, у меня был опыт. За «Зенит» играл с кем-то в последние 15 минут матча — и я скажу, я играл великолепно. Я еще нападающего перекинул — вратарь мне дал мяч, я одним касанием подкинул в воздух, а вторым — перекинул. Сергей Богданович (Семак — прим. «СЭ») сказал мне тогда: «Не дурачься!».
Нет ли желания сыграть в воротах в официальном матче? Всегда есть. Я по юношам стоял в 17 лет за дубль в полуфинале и в матче за 3-4 место. К сожалению, в полуфинале проиграли 2:3, но я вытащил два выхода один на один, штрафной потащил хороший. А вот в матче за третье место поднавалюкал на выходе. Но мечтаю выйти в воротах. Чтобы какой-нибудь Кубок был, какая-нибудь 108-110 минута, выйти после удаления, или под пенальти. И попасть на послематчевые пенальти. Было бы весело, потому что, думаю, нападающие меня недооценивают очень сильно. Вообще, в свободное время, когда играю с друзьями, я в воротах стою», — сказал Дзюба в видео, опубликованном на официальном канале «Локомотива».

В сезоне-2023/24 35-летний Дзюба принял участие в 20 матчах «Локомотива», забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Александр Соболев

Спартак

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