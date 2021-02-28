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«Спартак» — «Рубин»: Лапочкин ошибочно удалил игрока гостей

16:11
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На 62-й и 71-й минутах матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Рубин» (0:2) арбитр Сергей Лапочкин вынес два предупреждения игроку казанской команды Оливеру Абильдгору и удалил его. В первом случае санкция судьи не вызвала сомнений. А вот применение второй желтой карточки выглядит чрезмерным и ошибочным.

Возможно, Лапочкину действия футболиста гостей действительно показались грубыми — с той позиции, в которой оказался рефери. Но видеоповтор не убеждает в том, что фол Абильдгора заслуживал такого серьезного наказания. Видеоассистенты Алексей Амелин и Илья Елеференко, если они были не согласны с коллегой, не имели права вмешаться, так как ВАР не оценивают эпизоды, связанные с показом желтой карточки.

В остальном Лапочкин судил хорошо, он справился с очень тяжелым матчем, в котором было много единоборств, стычек и фолов.

(Александр Бобров)

Спартак — Рубин

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