Кварацхелия: «Увозим три очка домой. Так что я счастлив»
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия после матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:0).
«Была тяжелая погода. Поле не очень хорошее. Самое важное что выиграли, увозим три очка домой. Так что я счастлив.
Возвращение Промеса? Очень сильный индивидуально игрок. С ним очень внимательно надо играть.
Мы хорошо подготовились на сборе. Чувствую, что хорошее физическое состояние.
Цель на оставшуюся часть сезона? Выиграть все оставшиеся матчи», — сказал Кварацхелия в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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