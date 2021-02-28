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Кварацхелия: «Увозим три очка домой. Так что я счастлив»

16:12
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия после матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:0).

«Была тяжелая погода. Поле не очень хорошее. Самое важное что выиграли, увозим три очка домой. Так что я счастлив.

Возвращение Промеса? Очень сильный индивидуально игрок. С ним очень внимательно надо играть.

Мы хорошо подготовились на сборе. Чувствую, что хорошее физическое состояние.

Цель на оставшуюся часть сезона? Выиграть все оставшиеся матчи», — сказал Кварацхелия в эфире «Матч Премьер».

Спартак — Рубин

 

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