Кварацхелия: «Увозим три очка домой. Так что я счастлив»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия после матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:0).

«Была тяжелая погода. Поле не очень хорошее. Самое важное что выиграли, увозим три очка домой. Так что я счастлив.

Возвращение Промеса? Очень сильный индивидуально игрок. С ним очень внимательно надо играть.

Мы хорошо подготовились на сборе. Чувствую, что хорошее физическое состояние.

Цель на оставшуюся часть сезона? Выиграть все оставшиеся матчи», — сказал Кварацхелия в эфире «Матч Премьер».