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«Спартак» сыграл вничью с «Рубином». Казанцы прервали серию из четырех поражений подряд

«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в матче чемпионата России
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
16 апреля. Москва. «Спартак» — «Рубин» — 1:1.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча, которая проходила в Москве, закончилась со счетом 1:1.

Счет в матче в первом тайме открыли гости. Полузащитник Владислав Игнатьев подставил голову под удар партнера по команде и переправил мяч в ворота.

Во втором тайме счет сравнял нападающий «Спартака» Александр Соболев. Последний раз до этого форвард отличался за красно-белых в ноябре 2021 года.

Казанцы прервали серию из четырех поражений подряд в РПЛ. Команда Леонида Слуцкого идет на 12-м месте (26 очков).

«Спартак» остался на 9-м месте в турнирной таблице (31 очко).

Отметим, что по ходу матча красно-белые еще в первом тайме потеряли из-за трав полузащитником Наиля Умярова и Виктора Мозеса.

Напомним, что следующий матч «Спартак» проведет в рамках 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА. Игра пройдет 20 апреля.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
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