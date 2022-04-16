«Спартак» сыграл вничью с «Рубином». Казанцы прервали серию из четырех поражений подряд

«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в матче чемпионата России

«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча, которая проходила в Москве, закончилась со счетом 1:1.

Счет в матче в первом тайме открыли гости. Полузащитник Владислав Игнатьев подставил голову под удар партнера по команде и переправил мяч в ворота.

Во втором тайме счет сравнял нападающий «Спартака» Александр Соболев. Последний раз до этого форвард отличался за красно-белых в ноябре 2021 года.

Казанцы прервали серию из четырех поражений подряд в РПЛ. Команда Леонида Слуцкого идет на 12-м месте (26 очков).

«Спартак» остался на 9-м месте в турнирной таблице (31 очко).

Отметим, что по ходу матча красно-белые еще в первом тайме потеряли из-за трав полузащитником Наиля Умярова и Виктора Мозеса.

Напомним, что следующий матч «Спартак» проведет в рамках 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА. Игра пройдет 20 апреля.