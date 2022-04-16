«Спартак» — «Рубин»: Соболев сравнял счет во втором тайме

Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил гол в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Он сравнял счет во втором тайме — 1:1.

Соболев забил после подачи с углового. Навес исполнил вышедший на замену после перерыва полузащитник Зелимхан Бакаев. Голкипер казанцев Юрий Дюпин отбил перед собой удар Самюэля Жиго, но Соболев четко сыграл на добивании.

Предыдущий раз Соболев отличался за «Спартак» в ноябре 2021 года.