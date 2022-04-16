Видео всех голов матча 25-го тура РПЛ «Спартак» — «Рубин»

Читать «СЭ» в

«Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Рубином» в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России — 1:1.

30-я минута: гол Игнатьева

69-я минута: гол Соболева