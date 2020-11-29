Жиго подчеркнул важность победы «Спартака» над «Ротором»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго рассказал о победе над «Ротором» (2:0) в 16-м туре Тинькофф чемпионата России. Он был признан лучшим игроком матча.

«Я очень счастлив, — сказал Жиго в эфире канала «Матч премьер». — Самое главное — победа, мы взяли три очка. Теперь мы должны думать о следующей игре. Да, была сложная игра. Все игры здесь непростые. Победа была важна. Нам нужно продолжать в том же духе».

Жиго забил второй мяч в этой игре. Первый с пенальти провел Александр Кокорин.