Глебов с иронией отреагировал на возможное назначение Карпина в «Динамо»: «Буду рад видеть всех!»

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера бело-голубых.

14 мая «СЭ» сообщал, что Карпин является главным кандидатом на пост главного тренера московского клуба.

«Это все слухи же? В любом случае надо спрашивать у «Динамо». Я буду рад видеть всех (смеется)», — сказал Глебов «СЭ».

Валерий Карпин покинул «Ростов» в феврале 2025 года. С 2021 года специалист совмещал пост главного тренера команды с работой в сборной России.

После 28 туров «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками.