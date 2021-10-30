В субботу, 30 октября, состоится матч 13-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет «Ростов». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды обменялись победами (0:1 и 3:2), а в нынешнем сезоне обе команды не в лучшей форме. Красно-белые в прошлом туре разгромно уступили «Зениту» 1:7, а всего не могут победить уже три игры кряду. «Ростов» недавно проиграл в матче кубка «Торпедо» (0:2).

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Спартак» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.