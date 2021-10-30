«Рубин» — ЦСКА: Эджуке не был в офсайде, почему отменен его гол?
На 13-й минуте матча 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — ЦСКА арбитр Владислав Безбородов принял верное решение, не засчитав гол Чидеры Эджуке.
В ходе голевой атаки гостей за линией офсайда оказался Антон Заболотный, который затем не коснулся мяча, но принял активное участие в игре, заблокировав Георгия Зотова.
В итоге судья правильно отменил взятие ворот «Рубина», зафиксировал положение «вне игры» и назначил свободный удар в сторону ворот ЦСКА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю