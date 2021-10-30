«Спартак» — «Ростов»: Селихов и Рассказов — в старте красно-белых
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ростова» на матч 13-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет сегодня, 30 октября, на «Открытие Арене» (начало -в 16.30 мск.).
Отметим, что место в воротах красно-белых займет Александр Селихов, который заменит Александра Максименко.
Селихов последний раз выходил в стартовом составе 5 мая.
«Спартак»: Селихов, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Мозес, Литвинов, Зобнин, Промес, Ларссон, Соболев.
Запасные: Максименко, Ребров, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Ломовицкий, Игнатов, Сунгатулин, Бакаев, Мельников.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Байрамян, Глебов, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Лангович, Хаджикадунич, Мелёхин, Тугарев, Фольмер, Щетинин, Сухомлинов, Комличенко.
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