«Спартак» — «Родина»: Мартинс забил второй гол красно-белых

«Спартак» увеличил преимущество в матче против «Родины» в 1-м туре чемпионата России — 2:0.

На 79-й минуте гол забил Кристофер Мартинс, который вышел на замену на 63-й минуте.

Игра проходит в Москве на «Лукойл Арене». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Родина».